Проект комитета по ценам и тарифам Подмосковья стал лауреатом всероссийского конкурса | 360°

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10 октября 2022, 16:55

Проект комитета по ценам и тарифам Подмосковья стал лауреатом всероссийского конкурса

Подмосковье

10 октября 2022, 16:55

Проект комитета по ценам и тарифам Подмосковья стал лауреатом всероссийского конкурса

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Подмосковный проект стал лауреатом всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» в номинации «Управление территорией». Его разработал комитет по ценам и тарифам региона, сообщили в ведомстве.

Жюри из 85 регионов России рассмотрели 345 региональных практик из 53 субъектов страны. По итогам отбора в финал вышел проект из Подмосковья. Там авторы защитили его и представили аудитории. Как отметили в ведомстве, комитет по ценам и тарифам стал единственным лауреатом конкурса из Подмосковья, а его решение по автоматизации тарифного регулирования стал самым прорывным в стране.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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