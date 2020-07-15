15 июля 2020, 17:37
Проект «Кинопарк» стартует в Московской области 15 июля
15 июля в Подмосковье начнут свою работу летние кинотеатры. Совместный проект «Мособлкино» и Минкультуры Московской области «Кинопарк» откроется показами в Реутове и Королеве.
Летние кинотеатры региона начали свою работу в Год российского кино при поддержке областного правительства. В новом сезоне к проекту впервые присоединятся парк культуры и отдыха имени Н. Островского в Ступине и «Дом космонавтов» в Звездном городке.
В этом году в репертуаре проекта появятся зарубежные картины. Среди них такие запомнившиеся зрителям фильмы, как «1+1», «Эскобар», а также комедии и мелодрамы — «Попробуй подкати», «Начни сначала» и другие.
Прошлый сезон проекта «Кинопарк» с мая по сентябрь собрал около 60 тысяч человек на 350 кинопоказах.
Начало всех сеансов в 21.45, вход свободный.