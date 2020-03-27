Проект «Карта талантов Подмосковья» позволит ученикам школ пройти онлайн-стажировки в крупных компаниях

Школьники Московской области смогут пройти онлайн-стажировки в крупных компаниях благодаря проекту «Карта талантов Подмосковья». Там запускают практику для учеников с 7 по 11 классы, прошедших диагностику и получивших рекомендации от своих образовательных учреждений.

Ребята познакомятся с работой таких крупных организаций, как Danone, Coca-Cola HBC Россия, Молодая Гвардия «Единой России», СТС Медиа и Медиа-агентство NONAME esports.

В Подмосковье все больше внимания уделяют внедрению в образование информационных технологий. И такие возможности особенно важны в период дистанционного обучения пресс-служба Министерства образования Московской области.

Ребята смогут выполнять реальные профессиональные задачи и получать обратную связь от наставников в течение двух недель. К лету пул работодателей планируют расширить.

Проект «Карта талантов Подмосковья» совместно с компанией «Профилум» запустили в декабре прошлого года. К платформе подключились уже свыше 140 тысяч школьников.

Ученики прошли профнавигационное тестирование и получили рекомендации по образовательным и карьерным мероприятиям в муниципалитетах.