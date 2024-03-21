Подмосковье 21 марта 2024, 18:40 Проект из Лобни «Мини-футбол с особенными детьми» вошел в лонг-лист всероссийского конкурса Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Спортивный проект из Лобни, нацеленный на инклюзивные занятия мини-футболом для детей с особыми потребностями, стал одним из претендентов на победу во всероссийском конкурсе «Ты в игре». Участие в конкурсе принимают самые перспективные инициативы в области спорта и активного образа жизни.

Проект «Мини-футбол с особенными детьми» стартовал в 2018 году. Сначала занятия проводились в коррекционной школе, а теперь — на базе школы № 3. В программу тренировок добавили новые упражнения и оборудование, а занятия проходят три раза в неделю. Проект уже получил поддержку от Фонда Президентских грантов.

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С 12 марта на сайте конкурса стартовало «Народное голосование», где каждый может поддержать понравившийся проект. Победители в различных номинациях получат гранты на развитие своих проектов, а главный приз составит один миллион рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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