Проект из Бутова получит грант за победу в конкурсе «Волонтеры культуры»

Мемориальный комплекс «Бутовский полигон» стал победителем конкурса «Волонтеры культуры». Проект получит грант на благоустройство памятника. Об этом рассказала пресс-служба Министерства культуры Московской области.

Завершился финал первого грантового конкурса «Волонтеры культуры». Жюри выбрало 39 победителей из 25 регионов России, которые реализуют свои проекты до 20 ноября. Гранты предоставят проектам добровольческой деятельности в сфере культуры, в том числе в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Подмосковный проект «Волонтерские трудовые сборы — Бутовский полигон 2020» стал одним из победителей. Теперь территорию захоронений ждет благоустройство. В рамках проекта проведут работы по расчистке водостоков и грунтовых дорожек, приведут в порядок зеленые насаждения на территории захоронений, в том числе на погребальных рвах. К работе привлекут молодежь и студентов.

Цель проекта — приобщение молодежи и активных граждан к исторической памяти российского общества и традиционным ценностям через участие в развитии мемориального комплекса «Бутовский полигон». Создание социально-культурного центра на основе памятника истории «Бутовский полигон».

Бутовский полигон — крупнейшее в московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий середины ХХ столетия. Только с августа 1937 года по октябрь 1938 года там были расстреляны и захоронены более 20 тысяч человек. Около 1 тысячи из них приняли мученическую смерть за исповедание православной веры, более 300 были причислены к лику святых.