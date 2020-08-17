Проект из Бутова получит грант за победу в конкурсе «Волонтеры культуры»
Завершился финал первого грантового конкурса «Волонтеры культуры». Жюри выбрало 39 победителей из 25 регионов России, которые реализуют свои проекты до 20 ноября. Гранты предоставят проектам добровольческой деятельности в сфере культуры, в том числе в сфере сохранения объектов культурного наследия.
Подмосковный проект «Волонтерские трудовые сборы — Бутовский полигон 2020» стал одним из победителей. Теперь территорию захоронений ждет благоустройство. В рамках проекта проведут работы по расчистке водостоков и грунтовых дорожек, приведут в порядок зеленые насаждения на территории захоронений, в том числе на погребальных рвах. К работе привлекут молодежь и студентов.
Цель проекта — приобщение молодежи и активных граждан к исторической памяти российского общества и традиционным ценностям через участие в развитии мемориального комплекса «Бутовский полигон». Создание социально-культурного центра на основе памятника истории «Бутовский полигон».
Бутовский полигон — крупнейшее в московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий середины ХХ столетия. Только с августа 1937 года по октябрь 1938 года там были расстреляны и захоронены более 20 тысяч человек. Около 1 тысячи из них приняли мученическую смерть за исповедание православной веры, более 300 были причислены к лику святых.