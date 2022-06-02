Проект исполнения бюджета Подмосковья за 2021 год рассмотрят в Мособлдуме

Проект закона «Об исполнении бюджета Московской области за 2021 год» приняли к рассмотрению в Мособлдуме. Об этом сообщила министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

Региональный бюджет на 2021 год исполнен при восстановлении роста экономики и деловой активности, что определило его основные параметры, отметила министр.

«Правительство Подмосковья активно использовало бюджетные средства для оказания поддержки гражданам и бизнесу, преодоления экономических и социальных последствий пандемии, а также реализации мероприятий национальных и региональных целей развития», — сказала Масленкина.

Бюджет по итогам 2021 года исполнен с профицитом почти в 18,9 миллиарда рублей.

Доходы регионального бюджета за 2021 год составили 730,7 миллиарда рублей, или 100,2% к уточненному плану. Налоговые и неналоговые поступления увеличились до 635,5 миллиарда рублей, что на 24,5% больше, чем в 2020 году.

Расходы бюджета исполнены в объеме 711,8 миллиарда рублей, или 94,2% к плану. На реализацию госпрограмм из бюджета Подмосковья направили 708 миллиардов рублей (94% к плану), в том числе 430 миллиардов — на программы «Здравоохранение Подмосковья», «Образование Подмосковья», «Социальная защита населения Московской области», «Спорт Подмосковья» и «Культура Подмосковья».

Следующим этапом станут публичные слушания по законопроекту, затем пройдет рассмотрение в Мособлдуме.