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    22 июня 2022, 12:32

    Проект импортозамещения по обработке металлов запустят в Подмосковье

    Ирэна Вороник

    Компания НПО «Дюрер Инжиниринг» начнет разрабатывать новые технологии обработки стальных резьбовых соединений. Все будет проводиться на территории подмосковной ОЭЗ «Дубна». Об этом сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    Проект импортозамещения по обработке металлов запустят в Подмосковье

    По ее словам, резидентом особой экономической зоны данная компания является только с текущего года. Она собирается возвести новых комплекс производства, площадь которого будет превышать 3, 8 тысячи квадратных метров. На этом фоне появятся новые рабочие места для жителей Дубны — ожидается, что вакансий будет больше сорока.

    «Общий объем инвестиций в проект оценивается в 600 млн рублей. Компания реализует проект импортозамещения в сфере металлообработки», — сказала глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

    Стоит отметить, что технологии, разработками которых займется компания, на текущий момент не имеют аналогов в России.