Проект импортозамещения по обработке металлов запустят в Подмосковье

Компания НПО «Дюрер Инжиниринг» начнет разрабатывать новые технологии обработки стальных резьбовых соединений. Все будет проводиться на территории подмосковной ОЭЗ «Дубна». Об этом сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, резидентом особой экономической зоны данная компания является только с текущего года. Она собирается возвести новых комплекс производства, площадь которого будет превышать 3, 8 тысячи квадратных метров. На этом фоне появятся новые рабочие места для жителей Дубны — ожидается, что вакансий будет больше сорока.

«Общий объем инвестиций в проект оценивается в 600 млн рублей. Компания реализует проект импортозамещения в сфере металлообработки», — сказала глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что технологии, разработками которых займется компания, на текущий момент не имеют аналогов в России.