Проект гостиницы в Видном победил в международной архитектурной премии

Проект новой гостиницы в Видном Palmira Garden Hotel & Spa отметили на международной архитектурной премии Urban Design & Architecture Design Awards 2020. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Премию Urban Design & Architecture Design Awards учредил профессиональный архитектурный журнал. Победителей выбирают с 2016 года.

«Очень приятно видеть, что в Московской области появляются проекты, получающие высокие оценки международного сообщества. Отель Palmira проектировался как часть рекреационного кластера рядом с памятником регионального значения — восстановленной усадьбой „Тимохово — Салазкино“ XIX века, расположенной в черте города Видное», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она подчеркнула, что авторы проекта смогли аккуратно и гармонично вписать отель в архитектурный ансамбль. Они подобрали для фасадов здания оттенок клинкерного кирпича, который полностью соответствует усадебным постройкам.

В отеле будет 144 номера, а также фитнес-центр, акватермальный комплекс с бассейном, ресторан, лобби-бар и конференц-центр на 300 человек.

Архитектурный образ гостиницы — современный, построен на сочетании фасадов из клинкера и больших витражных конструкций. Гости смогут любоваться панорамными видами усадебного парка. Авторы концепции и победители премии — проектная компания GENPRO