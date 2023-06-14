Подмосковье 14 июня 2023, 14:39 Проект «Город танцует в парках» объявил о дополнительном наборе участников в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Организаторы регионального фестивального проекта под руководством именитого хореографа Егора Дружинина «Город танцует в парках» объявили о дополнительном наборе участников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Первый этап фестиваля прошел в с 1 по 27 мая в 14 городских округах Подмосковья. Вторая часть проекта начнется 19 августа, гала-концерт в честь закрытия мероприятия пройдет 3 сентября.

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Принять участие в проекте могут танцоры в возрасте от 12 до 35 лет в составе коллективов от 2 до 25 человек. Желающим необходимо пройти дистанционный отбор, уровень профессиональной подготовки не имеет значения. Подать заявку можно на сайте проекта до 15 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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