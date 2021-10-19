Проект «Экологичное Подмосковье» стал лауреатом премии National Geographic

Проект главного управления социальных коммуникаций Московской области «Экологичное Подмосковье» стал победителем премии #ЯБерегуПланету научно-популярного географического журнала National Geographic в номинации «Объединение».

Инициативу реализуют при поддержке министерства экологии Московской области и регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. Она объединяет в себе экспертов в сфере охраны природы, экоактивистов и волонтеров, реализующих экологические проекты.

Подмосковье стало первым регионом в России, который закрыл полигоны ТБО. Сейчас весь мусор направляется на современные комплексы по переработке отходов. Однако жители по-прежнему беспечно относятся к мусору, оставляя его в местах отдыха, и неосознанно потребляют пластик.

На изменение этой тенденции и направлена инициатива «Экологичное Подмосковье». Она является эпицентром экологических инициатив Московской области, площадкой для совместной работы экологов всего региона.

В рамках проекта реализуются такие мероприятия, как Школа раздельного сбора мусора, экскурсии на КПО, плоггинги, уборка водоемов на каяках, арт- выставки и так далее. Активную роль в реализации проекта играет движение «Волонтеры Подмосковья». Ребята неравнодушны к вопросам окружающей среды и принимают участие во всех экологических акциях на территории региона.

«Правительство Московской области активно поддерживает экологические инициативы любого уровня, возникающие у жителей нашего прекрасного региона, подключает к ним усилия других людей, других организаций, „Волонтеров Подмосковья“, которые активно принимают участие в проекте», — отметил сотрудник главного управления социальных коммуникаций Московской области Евгений Кулаков.

Он подчеркнул, что внимание в ходе акций привлекают к насущным вопросам защиты окружающей среды. Их решение напоминает людям о необходимости беречь города и леса.

Премия #ЯБерегуПланету проводится ежегодно и объединяет самые перспективные экологические инициативы. Победители выбираются на конкурсной основе по 13 номинациям путем открытого голосования в онлайн-режиме на сайте проекта.