Подмосковье 30 ноября 2023, 22:07 Проект «Добрология» для семей с особенными детьми запустили в Лобне Екатерина Дятловская

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В Лобне стартовал социальный проект «Добрология». Активисты помогают семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Программа объединила около 40 семей.

«Главная идея проекта — организовать культурный досуг для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, дать возможность мамам, папам, бабушкам и дедушкам отвлечься от рутины», — рассказала руководитель проекта Елена Демчинская.

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В рамках проекта организовывают семейные фотосессии, мастер-классы, посещения театров, музея, цирка.

По словам Демчинской, проект объединяется с другими городами. Например, в Лобню приезжали мамы из Долгопрудного и Дмитрова.

Идея проекта появилась в Елены не случайно. Она является мамой четверых детей, двое младших — с аутизмом.

«В самом начале нашего особенного пути огромную помощь, в первую очередь, психологическую, я получила от организации „Город детства“, которая была в нашем городе. Мы собирались, решали общими усилиями какие-то наболевшие вопросы. Это было бесценно», — уточнила руководитель проекта.

Позже проект разросся. Родителям особенных детей помогают психологи, дефектологи и логопеды.

Присоединиться к программе может любой желающий не только из Лобни, но и из ближайших городов. Подробности можно узнать по ссылке.

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