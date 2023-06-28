Подмосковье 28 июня 2023, 20:57 Проект для сохранения народных промыслов запустили в Подмосковье

Читать 360tv в

В Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи в Мытищах состоялся старт благотворительного проекта «Традиции — живая нить». В нем поучаствуют сироты, дети без попечения родителей и оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, а также воспитанники социальных учреждений Московской области.

Проект представляет собой комплексную программу по возрождению русских народных традиций и народных ремесел Подмосковья. Мероприятие организовал благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток».

Реклама

На первом этапе участники посетили Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи. Для них организовали экскурсию по предприятию, колледжу, а также показали мастер-класс. В активностях поучаствовали 47 детей.

«Для меня мой рисунок кажется волшебством. Потому что я беру, стараюсь, рисую. Все эмоции туда вкладываю. Если у меня что-то не получается, я заново беру и рисую», — рассказала одна из участниц проекта.

«Сегодня мы запустили большой проект. „Традиции — живая нить“. Почему так называется? Потому что очень важно традиции не только сохранять, но и передавать дальше, чтобы традиции связывали нитью все поколения», — сообщила президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

После мастер-класса школьникам вручили подарки.

Участники проекта сделали свои первые мазки под руководством педагогов. Уже сейчас ребята понимают, что за таким редким на фоне прочих профессий делом стоит что-то очень важное и сложное для понимания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».