Проект для помощи бизнесу реализуют в Подмосковье. Эксперты найдут слабые места и оптимизируют производство

Подмосковные заводы могут стать участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В рамках проекта эксперты Федерального центра компетенций приедут на предприятие, найдут у завода слабые места и оптимизируют производство.

Химико-механический завод из Электростали стал участником проекта помощи бизнесу. Специалисты помогли оптимизировать производство. На предприятии организовали пространство и режим работы.

«Хотели именно на участке, котором у нас в этом году повышение объемов производства, реализовать возможности именно с помощью повышения производительности, а не набора дополнительных сотрудников», — пояснил Антон Нечаев, исполнительный директор завода ЭХМЗ имени Н. Д. Зелинского.

В цехе делают корпуса для фильтров и очистителей воздуха. Такие устанавливают на подводных лодках и других военных объектах. Механизм в целом работал стабильно, но стоило вмешаться специалистам по организации труда — показатели стали расти. Потребовалось просто избавиться от лишнего.

В помещении раньше был конвейер. И тот функционал, который в него закладывался, не реализовывался. Его убрали, остальное оборудование переставили. В результате лишних движений стало меньше, а цех начал выигрывать по времени. Делать стали вдвое больше деталей.

Справившись с этой задачей, специалисты федерального центра взялись за цех по производству масок для противогазов. И дышать здесь действительно стало легче. Опять же благодаря грамотной организации рабочего пространства. До оптимизации здесь почти не было свободного места.

«Если раньше у нас одна единица продукции перемещалась около 50 метров, то сейчас — около 15 метров. Это говорит о том, что люди стали меньше бегать между рабочими местами», — пояснил Олег Семенюк, старший руководитель проекта «Федеральный центр компетенций».

Теперь вместо 200 масок в сутки стали выпускать 900. На следующем этапе к ним добавят защитные фильтры и получится полноценный противогаз.

В дальнейшем, обещают специалисты «Центра компетенций», показатели подрастут еще. Ведь они обучили местных экспертов, которые теперь знают, как улучшить ситуацию в других цехах. А ведь многие бизнесмены даже не догадываются, где именно на производстве можно провести апгрейд.

В результате несколько простых шагов приводят к ощутимому росту прибыли. Национальный проект пришел в Московскую область в прошлом году, и уже готов протянуть руку помощи подмосковным производствам.

«Сама программа может быть полезна всем тем предприятиям, кто не знает своего потенциала до конца», — уточнил Никита Иванов, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участвовать в национальном проекте может крупный и средний бизнес. Чтобы вызвать бригаду специалистов, нужно зайти на сайт «Федерального центра компетенций» и заполнить заявление. Подмосковные производства могут также обратиться в Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Дальше ждите экспертов, которые оценят ситуацию.