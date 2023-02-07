Подмосковье 07 февраля 2023, 11:15 Проект для молодоженов запустили в экоотеле под Шаховской

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Экоотель «Коновалово» в деревне Степанького (округ Шаховская) предложил местным молодоженам акцию «Бал невест». В день свадьбы они могут приезжать и бесплатно проводить фотосессии в любых локациях усадьбы.

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Территория зеленого отеля очень просторная. На пяти гектарах находятся жилые зоны, теннисный корт, детская площадка, собственный лес с тропой здоровья, зоны для барбекю, свадебный шатер, пруды для купания и рыбалки, зарядная станция для электромобилей. Здесь же есть цех, где происходит переработка сырого молока от местных фермеров в масло, творог, сливки, кефир и йогурт. Продукцию с удовольствием раскупают гости, а что остается, реализуется в Москве.

Недавно в экоотеле запустили проект «Бал Невест» для молодоженов.

«Каждую субботу к нам могут приезжать женихи и невесты из ближайших округов и абсолютно бесплатно фотографироваться в любых локациях, включая внутренние помещения. А их гостям, чтобы они не скучали, мы предлагаем отведать домашней кухни в нашей столовой», — говорит управляющий Никита Дуев.

В планах менеджера — возродить экотуризм и оздоровительный отдых в этом живописном уголке Подмосковья. Возможно, уже к лету здесь будет организован детский лагерь.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что подобрать отель и забронировать номер можно на главном туристическом портале Подмосковья.