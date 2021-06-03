«Проект будущего». «Сбер» создаст испытательный центр для беспилотников в Подмосковье

Власти Московской области совместно со «Сбером» планируют создать в Истре испытательный центр для беспилотников. Губернатор Андрей Воробьев и первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве.

«Развитие цифрового беспилотного транспорта — одно из приоритетных направлений наших технологических разработок. Наша дочерняя компания SberAutoTech уже представила прототип высокотехнологичного платформенного решения — автономный электромобиль „Флип“», — сказал Лев Хасис.

Он подчеркнул, что и эта платформа, и другие разработки компании SberAutoTech имеют хорошие шансы стать востребованными и коммерчески успешными технологическими продуктами как на российском рынке, так и за рубежом.

«Поэтому „Сбер“ намерен инвестировать не только в создание пассажирских и грузовых беспилотных транспортных средств, но и инфраструктуры для их эффективного тестирования», — заключил первый заместитель председателя правления банка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что «Сбер» — давний и надежный партнер, с которым связывает ряд перспективных проектов.

«Его значение выходит далеко за пределы региона или компании. Испытательный центр — это проект будущего, который создаст условия для прорыва в сфере беспилотного транспорта. Автомобильная тема Подмосковью очень близка. У нас работают мировые автопроизводители, формируется автомобильный кластер, строятся современные трассы», — сказал глава региона.

Губернатор выразил надежду, что инфраструктура, научный и инновационный потенциал региона поспособствуют успеху проекта.