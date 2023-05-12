Подмосковье 12 мая 2023, 08:52 Проект благоустройства Центральной площади разработали в Одинцове

Читать 360tv в

Жителям Одинцова представили новую концепцию благоустройства Центральной площади. Проект разработали на основе пожеланий горожан.

Центральная площадь Одинцова участвует в конкурсе благоустройства городов. В случае победы в народном голосовании округ получит гранд на реализацию проекта. Тогда уже в следующем году на площади появится деревянная набережная, мосты, соединяющие остров «Баранки» с берегами, Дом матери и ребенка, а также арт-объект.

Реклама

«В прошлом месяце мы провели определенное количество встреч с молодежью, со спортсменами, с культурой, просто с обычными жителями: узнали их запросы, их пожелания и постарались все это учесть», — рассказала соорганизатор проекта Мария Сынкова.

С помощью подобных проектов Подмосковье активно благоустраивают уже не один год. Так, до 31 мая продолжается рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году.

Выбрать место и понравившийся дизайн-проект может любой житель старше 14 лет. В конкурсе участвуют муниципальные образования с населением более 20 тысяч человек. Итоги будут опубликованы на портале проекта «Формирование комфортной городской среды».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».