Подмосковье 19 апреля 2023, 09:35 Проект благоустройства парка в Лобне занял 2-е место на международном конкурсе НОПРИЗ

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Проект благоустройства парка «Река времени» в Лобне занял второе место на международном конкурсе НОПРИЗ. Его отметили в номинации «Лучший проект объектов благоустройства и создания комфортной городской среды».

Благоустройство парка началось в 2022 году. На территории свыше 10 гектаров проложили пешеходные аллеи, оборудовали детские и спортивные площадки, установили качели с навесами. Вдоль прогулочного маршрута установили новые скамейки, урны и навигационные стелы.

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Ранее парк «Река времени» победил на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«В этом году при поддержке губернатора Андрея Воробьева преобразим сразу несколько общественных территорий — это скверы на улице Текстильной и [сквер около памятника] ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Также приступим к благоустройству парка Киово и реконструкции центрального парка культуры и отдыха», — рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на всероссийском голосовании жители региона смогут выбрать 56 мест, где появятся новые зоны отдыха. Голосование продлится до 31 мая.

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