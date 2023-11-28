Подмосковье 28 ноября 2023, 13:49 Проект благоустройства набережной реки Оки в Кашире стал лауреатом национальной премии Министерство благоустройство Московской области

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Национальная премия по ландшафтной архитектуре завершилась в России 24 ноября. Подмосковный проект «Кашира город на реке» стал лауреатом в номинации Лучшая концепция развития водно-зеленого каркаса с учетом существующих природных особенностей городов».

Как рассказал глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, призовые места получили три проекта региона.

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«Наши объекты были номинированы в различных номинациях. Три из них стали обладателями призовых мест — лесопарк „Шишкин лес“ в селе Павловская Слобода, природная зона отдыха „Синичка“ в Красногорске, участок набережной реки Ока в Кашире „Кашира город на реке“. Для нас это большая честь и предмет для гордости», — сказал он.

В конце этого лета в Кашире завершилось благоустройство набережной реки Оки. Там появилась новая зона отдыха с прогулочными дорожками, настилами, пирсами, качелями и смотровыми площадками. На территории разместили маяк, детскую и спортивную площадки, а также лодочную станцию и зону родников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока. Для этого к новогодним праздникам подготовят выставки, ледовые представления и спектакли.

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