Обновить, сохранив уникальность. Проект благоустройства Лесного бульвара представили жителям Протвина

Концепцию благоустройства Лесного бульвара в Протвине показали жителям. Ее составляли с учетом мнений самих горожан, поэтому на первом месте — сохранение уникального облика наукограда и растущих там деревьев. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Архитекторы Юрий Шередега и Николай Фугаров представили жителям городского округа Протвино концепцию благоустройства пешеходной зоны Лесного бульвара — от одноименной остановки до спорткомплекса «Старт». Также в границы пешеходной зоны вошла территория, где расположены ЗАГС, торговые ряды и бывший магазин «Русь».

В концепции мы пытались показать уникальность Протвина как наукограда, построенного в архитектуре советского модернизма. Кроме того, у нас в проекте появилось несколько новых объектов, схожих с архитектурой города Юрий Шередега архитектор.

Источник: администрация городского округа Протвино

Жители просили сохранить на Лесном бульваре бетонные плиты, поэтому пришлось пересмотреть концепцию мощения, так как современные технологии не позволяют положить плиты старого образца. Архитекторы решили класть новые так, чтобы сохранить масштаб старых плит, при этом «немного играя с оттенками серого». Кроме того, возникла идея сохранить несколько старых плит в новом мощении на память.

На месте бывшего «железного городка» должен появиться новый уникальный объект для детей разного возраста. В концепции сохраняется сцена, которая была там и раньше, обновленные амфитеатр и мост. Из нового — прозрачный навес, качели для взрослых, горки и игровые элементы с канатами и лестницами для детей старшего возраста, небольшая песочница и площадка для малышей до трех лет.

Источник: администрация городского округа Протвино

Если эта концепция победит на конкурсе, с разрешения Министерства благоустройства и администрации округ детскую площадку «Сказочная», которая сейчас находится на Лесном бульваре на месте бывшего «железного городка», перенесут на другое место.

«Это концепция, некое видение проекта. Мы подаем на конкурс идею, наше видение города после экскурсий и встреч с жителями», — рассказал Юрий Шередега.

Протвинцы задали много вопросов об озеленении, объектах торговли, освещении и материалах. Свое мнение высказали также депутаты, заслуженные художники и архитекторы наукограда.

Источник: администрация городского округа Протвино

«Город требует деликатности, корректности и вежливого подхода. Я вижу, что проект благоустройства Лесного бульвара сделан с учетом среды, которая сложилась в городе. Но хотелось бы напомнить, что задача максимального сохранения леса должна быть в основе выбора решений в проектах», — сделал акцент архитектор Сергей Каграманов.

Юрий Шередега ответил, что и на улице Ленина, и на Лесном бульваре один из приоритеов — сохранение существующих деревьев. «Я не могу обещать, что 100% озеленения будет сохранено, но если какие-то деревья по объективной причине придется удалить, то это обязательно будет компенсировано», — пообещал один из авторов концепции благоустройства.

Источник: администрация городского округа Протвино

Временно исполняющий полномочия главы Протвино Кирилл Бабыкин напомнил, что архитекторы компании «АИ Архитекс» в 2019 году уже успешно участвовали в конкурсе, поэтому при разработке концепции благоустройства Лесного бульвара им были хорошо известны все конкурсные требования.

«Чтобы учесть мнения жителей, мы провели несколько общественных обсуждений, где было найдено взаимопонимание по концепции. От Московской области на конкурс в номинации „малые города“ выходят четыре муниципальных образования. Уровень конкуренции очень высокий», — заключил Кирилл Бабыкин.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Концепция благоустройства протвинского Лесного бульвара подготовлена для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года.

Итоги конкурса и победители на 2020 год будут определены до 1 марта. В случае победы на конкурсе муниципалитету будут выделены денежные средства на благоустройство.