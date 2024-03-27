Подмосковье 27 марта 2024, 14:26 Проект «Благотворительный матч» из Балашихи стал лучшим в конкурсе Российского футбольного союза Unsplash

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Первое место в конкурсе Российского футбольного союза занял проект «Благотворительный матч» из Балашихи. Благодаря этой инициативе участники турниров и зрители помогают собрать средства для детей с тяжелыми заболеваниями.

Проект победил в номинации «Лучшая футбольная инициатива». Предприниматель Анна Пономарева занимается его реализацией уже шесть лет. Каждый благотворительный матч, организованный ей, направлен на поддержку конкретного ребенка.

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Так, в 2023 году проект помог собрать средства на покупку коляски для 17-летнего парня с детским церебральным параличом. Всего за годы существования проект «Благотворительный матч» помог почти 20 семьям из Балашихи.

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