Названы приоритетные направления расходов в бюджете Подмосковья на 2023–2025 годы | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 11:39 Названы приоритетные направления расходов в бюджете Подмосковья на 2023–2025 годы Проект бюджета Подмосковья на 2023–2025 годы поступил в Мособлдуму

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес в Мособлдуму проект бюджета региона. Главной в нем стала социальная сфера, рассказали в Министерстве экономики и финансов региона.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, многие наказы, которые необходимо включить в бюджет, были получены после общения с жителями летом.

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«Он отметил, что при бюджетном планировании необходимо учитывать несколько факторов: санкции, точнее сказать, экономическую войну, которая ведется против России, прошедшую мобилизацию и продолжающуюся СВО, введенный режим повышенной готовности и, наконец, нарушение цепочек поставок и уход ряда компаний, которые работали в Подмосковье по 30 лет», — отметил он.

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Игорь Брынцалов добавил, что в бюджет вложили деньги на выполнение всех социальных обязательств, в том числе на поддержку семей военнослужащих и выполнение госпрограмм. Так, доходы бюджета в 2023 году планируются в объеме 867,9 миллиарда рублей, а расходы — 946,5 миллиарда.

Глава Министерства экономики и финансов региона Наталия Масленкина сообщила, что большая часть доходов поступит в бюджет от налоговых выплат. В ведомстве добавили, что значительные суммы потратят на благоустройство, ЖКХ и экологию. Основными направлениями бюджетной политики станут также инновационное развитие производств, поддержка импортозамещающих предприятий, стимулирование предпринимательства и инвестиций, создание агропромышленного комплекса и другое.

«Приоритеты расходов на 2023–2025 годы — социальная направленность, обеспечение финансовой устойчивости и реализация мероприятий по достижению национальных целей и стратегических планов развития региона», — сообщила глава министерства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве нового корпуса и стадиона в лицее в Бронницах. Это позволит усилить развитие IT-профиля.