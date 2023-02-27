Подмосковье 27 февраля 2023, 19:18 Проект «БиблиоТеатр» запустили в Центральной библиотеке Лобни

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В Центральной библиотеке Лобни стартовал проект «БиблиоТеатр». В его рамках будут показывать спектакли по мотивам имеющихся в фондах библиотеки книг российских и зарубежных авторов.

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Как отметили организаторы, он станет единственным подобным проектом в области.

«Идея создать такой проект появилась в связи с необходимостью приобщить население к книге, вернуть стране почетное звание самой читающей, а соответственно, и самой думающей, развивающейся», — рассказала директор Централизованной библиотечной системы Лобни Любовь Хромова.

Первой постановкой в рамках проекта стал моноспектакль по письмам и лирике Марины Цветаевой. Его автором, режиссером и актрисой стала Любовь Хромова. Также постановку показали в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве.

«Идея проекта, режиссура спектаклей и организация на базе библиотеки народного театра принадлежит нашему директору, профессиональной актрисе Любови Хромовой. Она служила в Амурском областном театре драмы в Благовещенске, снималась в ряде отечественных картин, играла в 20-серийной киноверсии „А зори здесь тихие“ Центрального ТВ Китая», — рассказала заведующий сектором по основной деятельности Лобненской библиотечной системы Алла Гречишкина.

Следующей станет постановка по рассказам Шукшина, рассказали организаторы. В спектаклях будут играть участники народного театра, который работает в библиотеке в рамках проекта.

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