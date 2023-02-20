Подмосковье 20 февраля 2023, 12:40 Проект безналичной оплаты школьного питания запустили в Химках

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Систему безналичной оплаты обедов подключили во всех 30 школах Химок. Благодаря этому проекту родители получили возможность ежедневно контролировать, чем питаются дети.

Первыми протестировали новую услугу ученики школы «Лидер». Это флагманское учреждение, которое открыли в 2021 году при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. В прошлом году в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» для школы закупили современное оборудование. При поддержке главы округа также установили систему видеонаблюдения.

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«Это нововведение — инициатива нашей родительской общественности. Школа „Лидер“ стала первой, где мы внедрили практику. Увидели позитивный эффект: школьникам удобно, а родители могут контролировать, как питаются их дети. Сейчас бесконтактную оплату мы уже внедрили во всех школьных столовых округа», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Подробную информацию о том, что съел ребенок, родители могут посмотреть в личном кабинете.

«С 1 января 2023 года в нашей школе внедрена бесконтактная система оплаты питания. Если раньше ребята оплачивали свой обед наличными, то сейчас — через любую банковскую карту с платежной системой МИР», — пояснила директор школы «Лидер» Инна Головлева.

Пополнять счет школьника можно через интернет-банк и мобильное приложение; в банкоматах и терминалах; через сайт питание.дети с комиссией 3,4%. Для привязки банковской карты к системе необходимо обратиться к ответственному сотруднику в школе. В результате ученик сможет совершать покупку в буфете, используя банковскую карту в качестве идентификатора, при этом списание будет происходить с лицевого счета.

«Изначально нам приходилось давать ребенку наличные деньги, которые он мог потерять или потратить на что-то другое. Как только мы узнали о том, что теперь можно оплачивать обед в школьной столовой с помощью специальной системы, то сразу оформили необходимые документы. Лицевой счет сына привязан к банковской карте. По мере необходимости пополняем в течение нескольких минут», — рассказала мама ученика второго «А» класса Виктория Антипова.

Отметим, если у ребенка уже есть детская или молодежная банковская карта платежной системы МИР, ее можно сделать «Картой школьника», не выпуская вторую. Новой системой уже пользуются более 15 тысяч учеников — почти половина химкинских школьников.

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