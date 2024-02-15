Подмосковье 15 февраля 2024, 15:31 Проект «Автоплатеж» помог уменьшить срок оплаты по госконтрактам в Подмосковье Главное контрольное управление Московской области

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Главное контрольное управление Подмосковья сообщило о ходе реализации проекта «Автоплатеж» в закупках. Представители Мособлконтроля рассказали о своем опыте в рамках конкурса «Цифровая администрация. Госфинансы и Госзакупки».

Благодаря уникальному проекту удалось достигнуть высокой степени интеграции между региональными информационными системами и бухгалтерскими отделами заказчиков. В результате этого сроки оплаты по контрактам сократились до двух рабочих дней еще в прошлом году.

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Время, затрачиваемое на выполнение бухгалтерских операций, связанных с первичными учетными документами, уменьшилось более чем на 50%. Сокращение трудозатрат является особенно актуальным в условиях, когда наблюдается постоянный рост спроса на специалистов и существует дефицит кадров.

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