Подмосковье 05 февраля 2024, 16:39 Лыжи и керлинг вошли в топ-5 зимних занятий проекта «Активное долголетие» в Подмосковье Пресс-служба Минсоцразвития МО

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Катание в упряжке, лыжи, коньки и даже керлинг выбирают участники проекта «Активное долголетие». Более восьми тысяч жителей пожилого возраста занимаются спортом на свежем воздухе.

Как рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья, проект «Активное долголетие» привлекает все больше участников, ведь, помимо спортивных мероприятий, всех желающих ждет масса интересного.

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Уже более 1,6 тысячи людей пожилого возраста с удовольствием посетили Международную выставку-форум «Россия». По словам министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой, проект насчитывает уже свыше 307 тысяч участников.

«Активное долголетие» работает в каждом городском округе Подмосковья. Участниками могут стать мужчины старше 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет. Выбрать себе занятие по душе и записаться можно на сайте dolgoletie.mosreg.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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