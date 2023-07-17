Подмосковье 17 июля 2023, 14:47 «Продумано до мелочей». Глава Павловского Посада — о благоустроенном 163-летнем парке «Дубрава» Глава Павловского Посада Семенов сообщил об открытии благоустроенного парка «Дубрава» Пресс-служба губернатора Московской области

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В Павловском Посаде после благоустройства открылся 163-летний парк «Дубрава». Глава городского округа Денис Семенов сообщил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с правительством, что в нем построили дом «Активного долголетия», парковку на 150 мест и восстановили пруд.

«Это второй такой парк на территории округа, „Дубрава“. Он был заложен 163 года назад основателем Павло-Посадской платочной мануфактуры, и с 1975 года превратился в непролазные заросли», — сказал он.

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Власти разработали концепцию, получили одобрение Минблагоустройства Московской области и провели работы раньше срока — 15 июля прошло открытие «Дубравы» с участием 2,5 тысячи человек.

Денис Семенов рассказал, что по просьбе старшего поколения в парке открыли дом «Активного долголетия» с занятиями йогой и другими видами спорта, торговые точки с мороженым и кофе, заселили рыбой пруд. В «Дубраве» открыли первую в Павловском Посаде площадку выгула и дрессировки собак, установили камеры системы «Безопасный регион».

«Все продумано до мелочей — большие парковки на 150 мест, работают туалеты, есть точки питания, качели, детские площадки», — заявил глава администрации.

Продолжением «Дубравы» станет набережная. Над ней начнут работать в этом году, а сдадут в следующем. Вторым важным проектом 2023 года станет сквер на улице Орджоникидзе. Жителей пригласят туда в августе.

Андрей Воробьев поручил участникам совещания учитывать пожелания жителей при благоустройстве общественных пространств. Он сказал, что посещаемость подмосковных парков возросла.