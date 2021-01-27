Продукты со знаком «Сделано в Подмосковье» появятся на полках магазинов осенью
Первые шаги на пути к разработке торгового знака «Сделано в Подмосковье» регион наметил в декабре прошлого года. Сейчас работа в разгаре. Представить логотип планируют на гастрономическом фестивале в Истре.
«Знак мы представим на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» вместе с концепцией и презентацией. Взять товар с полок магазинов со знаком «Сделано в Подмосковье» можно будет уже осенью», — уточнил Воскресенский.
По словам Воскресенского, при подготовке программы «Сделано в Подмосковье» проанализировали лучшие практики российских регионов.
«Философия этой истории будет состоять в том, что мы определим группы производителей товаров в Московской области и зададим им определенные правила игры — товар должен быть произведен на территории региона из сырья, произведенного в Московской области. Товар должен соответствовать всем критериям качества и безопасности», — уточнил глава ведомства.
Он подчеркнул, что власти будут проверять все вступившие в программу организации.
Помимо нового логотипа, Воскресенский рассказал о развитии розничной торговли. В 2021 году планируется увеличить товарный оборот на 426 миллиардов рублей. При этом прирост торговых площадей может оставить 300 тысяч квадратных метров.
«Прирост — на 300 тысяч квадратных метров площадей торговых площадей. Увеличение оборота розничной продукции — на 426 миллиардов рублей. Готовится открытие пяти розничных рынков и внедрение знака «Произведено в Подмосковье», — заявил Воскресенский.
Московская область занимает вторую строчку в стране по абсолютному объему розничного товарооборота.
Из новинок в 2021 году — доставка фермерских продуктов при их заказе онлайн. В проект уже вошли 25 рынков региона.
Воскресенский уточнил, что для доставки будет использоваться сервис «Яндекса».