Продукты с пищевой добавкой из сверчков запланировали производить в Подмосковье

Подмосковная ферма готовится выпускать продукты с пищевой добавкой из сверчков. Она содержит много белка, почти не имеет вкуса и может стать перспективным решением для импортозамещения.

Сверчки становятся сырьем для производства продуктов питания. Перед использованием их гуманно усыпляют, а затем перемалывают в муку и добавляют в корма. Зоозащитники могут не беспокоиться — у насекомых нет нервных окончаний, поэтому они ничего не чувствуют.

На ферме в Чеховском округе выращивают экологически чистых насекомых. Они откладывают яйца в торфянице, после чего из них выходит пыль.

Их собирают и распределяют по ящикам, рассказал генеральный директор компании «Онто» Денис Тер-Акопов.

«В ящик загружается корм на весь цикл производства. Самый долгий — 45 дней. Мы стараемся довести до 30 дней, чтобы каждый месяц выходило достаточное количество сверчка», — добавил он.

Такая добавка содержит высокое количество белка, поэтому может конкурировать даже с мясом. Технология производства сверчков непростая и содержит много нюансов.

На ферме под Чеховом настолько чисто, что насекомых можно есть даже живьем. Добавку из насекомых уже оценили многие, ведь из нее получаются необычные блюда и хороший корм для животных.

«Нам нужно, чтобы Роспотребнадзор вместе с Минсельхозом обратили внимание на эту отрасль как на потенциально выгодную для импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности региона», — отметил гендиректор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион занял второе место в России по производству овощей. Новые теплицы за восемь лет построили на 170 гектарах.