Подмосковье 15 июня 2023, 08:34 Продукцию производителя сборных моделей и настольных игр из Лобни представили на ПМЭФ-2023

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Производство сборных масштабных моделей и настольных игр «Звезда» из Лобни в числе 50 подмосковных компаний приняло участие в Петербургском международном экономическом форуме. Продукция завода представлена на стенде Московской области.

Изюминкой стенда Подмосковья стала репродукция картины Валентина Серова «Девочка с персиками». Художник-скульптор Лао Ян и художник-постановщик Ярослава Карпунина выложили портрет девочки из продукции подмосковных брендов, среди которых была и компания «Звезда».

Компания «Звезда» выпускает модели военной техники, парусников, самолетов и автомобилей, а также — карточные, квестовые, стратегические и семейные настольные игры. В ассортименте более 650 наименований продукции, каждый год здесь выпускают более 1,8 миллионов изделий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион на полях ПМЭФ подпишет ряд инвестиционных соглашений, в том числе с зарубежными компаниями.

«В этот раз планируем подписать 36 соглашений на сумму свыше 150 миллиардов рублей, в том числе и с рядом зарубежных партнеров. Это позволит создать еще более 18,5 тысяч новых вакансий для жителей. Сферы — самые разные: промышленность, сельское хозяйство, машино- и авиастроение, логистика, здравоохранение», — рассказал Андрей Воробьев.

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