Подмосковье 02 февраля 2024, 23:04 Продукцию подмосковных фермеров представили на выставке «Россия» Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Посетители выставки «Россия» на ВДНХ могут ознакомиться с продукцией подмосковных фермеров, представленной в павильоне региона № 48. Ежедневно для гостей проводятся дегустации сыров, пастилы и меда.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов сообщил, что желание реализовать свои продукты на ярмарке «Россия» проявило множество фермеров со всего региона.

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«Так, в 48 павильоне ВДНХ можно попробовать продукцию из разных уголков Московской области», — рассказал Владислав Мурашов.

Он добавил, что уже в этом месяце производители из Подмосковья представят на ярмарке мясные деликатесы, авторские сыры и сладости. Среди них «Частная сыроварня номер 1» из Подольска, Сыроварня «Крафтовый пояс» из городского округа Луховицы и многие другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона. Он также призвал найти время, чтобы посетить выставку и ознакомиться с последними достижениями России.

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