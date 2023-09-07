Подмосковье 07 сентября 2023, 14:54 Продукцию Подмосковья представили на выставке красоты в Гуанчжоу Фонд поддержки ВЭД МО

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Компании из Подмосковья представили свою продукцию на международной выставке China International Beauty Expo в Китае. Она прошли с 4 по 6 сентября в Гуанджоу.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, участие в выставке помог организовать фонд поддержки экспорта. Свою продукцию представили «Зелдис-Фарма» из Мытищ, «Красота и Здоровье» из Чехова, «Твин Тэк» из Ленинского округа и «Уник Косметик» из Дмитрова. Фонд помог предпринимателям решить организационные вопросы и взял на себя часть расходов. Участие в мероприятии помогло владельцам бизнеса найти новых партнеров.

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