Подмосковье 15 июня 2023, 14:25 Продукцию компании «Металл Профиль» из Лобни представили на ПМЭФ

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Продукцию компании «Металл Профиль» из Лобни использовали для создания картины «Девочка с персиками» на Петербургском международном экономическом форуме. Репродукцию знаменитой работы художника Васнецова составили из товаров, которые выпускают подмосковные бренды.

Компания «Металл Профиль» имеет 18 производственных комплексов. Головное предприятие находятся в Лобне. Здесь же более 20 лет работает самый большой завод компании, на котором трудятся порядка 500 жителей округа.

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Также участие в Петербургском международном экономическом форуме приняло производство сборных масштабных моделей и настольных игр «Звезда».

Форум продлится до 17 июня. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион на полях ПМЭФ подпишет ряд инвестиционных соглашений с инвесторами из Белоруссии, Турции, Китая и ОАЭ. Также пройдут встречи с инвесторами из Индии и Турции.

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