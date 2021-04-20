Молочную продукцию из Подмосковья назвали лучшей на международной выставке

Подмосковное предприятие назвали лучшим на международной выставке «Продэкспо-21». А молочная продукция завода заняла первое место среди множества кандидатов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В конкурсах «Лучший продукт» и «Лучшее предприятие года» победило сельскохозяйственное предприятие из Пушкинского городского округа Московской области.

«На одном из крупнейших отраслевых мероприятий не только в России, но и во всей Восточной Европе наше подмосковное предприятие «Зеленоградское» стало лучшим и завоевало несколько почетных наград выставки. Предприятие представило на дегустационный конкурс «Лучший продукт-2021» четыре продукта и заслуженно получило золотую медаль на всю представляемую продукцию. Также предприятие получило кубок и диплом в номинации «Лучшее предприятие 2021 года», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Завод представил жюри творог «Зеленоградское» м. д. ж. 9%, сметану м. д. ж. 20%, ряженку из цельного молока и йогурт из цельного молока с вишневым наполнителем.

Еще одну награду получила технолог молочного производства АО «Зеленоградское» Галина Кожухова. Специалист получила почетную медаль и диплом «За высокое качество».

В прошлом году, по словам министра, АО «Зеленоградское» на этой выставке получило высшую награду — Гран-при за всю линейку выпускаемой продукции. Производство также победило в номинации «Лучшее предприятие 2020 года».

«Зеленоградское» является крупнейшим предприятием региона. Основной вид деятельности -молочное животноводство. На ферме производят молоко, кефир, ряженку, простоквашу, йогурт, творог, сметану, мягкий сыр и масло.