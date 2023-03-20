Подмосковье 20 марта 2023, 13:23 Продукция подмосковных фермеров появится на прилавках крупных супермаркетов

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Фермеры Московской области смогут продавать свою продукцию в крупных торговых сетях. Об этом представители сети «О’кей» расскажут местным предпринимателям во время торгово-закупочной сессии. Мероприятие проводит управление развития торговли регионального Минсельхозпрода.

«Первые заинтересованы в сотрудничестве с подмосковными производителями — это хороший способ поддерживать широкий ассортимент товаров. Для вторых это возможность найти новые пути сбыта своей продукции», — сообщил курирующий ведомство зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Сессия пройдет 30 марта в 11:00 в конференц-зале ДЦ «Новатор» на бульваре Строителей, 7 в Красногорске. Регистрация стартует в 10:00.

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Для участия в мероприятии необходимо подать заявку по электронной почте: torgovlyamo@yandex.ru. В письме следует указать ФИО, контактный телефон, название компании и товарную группу производимой продукции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья помогают предпринимателям выйти на международный рынок.

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