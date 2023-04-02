Подмосковье 02 апреля 2023, 12:32 Продукция карандашной фабрики Воскресенска заменит импортные аналоги для художников Светлана Плотникова

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Воскресенская карандашная фабрика — первое в России предприятие полного цикла по выпуску товаров для профессиональных художников. Ежегодно фабрика выпускает на рынки России и стран СНГ около 85 миллионов карандашей. Об этом рассказал директор по продажам компании Игорь Зайцев.

Он пояснил, что производство открыли в 2018 году. Той же осенью на продажу выставили первые единицы продукции фабрики.

«Сейчас в ассортименте фабрики несколько десятков серий различных карандашей: графитные, цветные, акварельные, двусторонние, утолщенные. Одно из главных направлений — это продукция для профессиональных художников, по качеству они не уступают западным аналогам», — подчеркнул Зайцев.

Воскресенская карандашная фабрика — единственное предприятие на постсоветском пространстве, чью продукцию покупают для живописи и рисунка профессиональные деятели искусства.

Для производства карандашей используют только безопасную древесину мелколистной липы, которая не подвергается химической обработке. Вся работа проводится на современном оборудовании. Контроль качества выпускаемой продукции контролируется на каждом этапе. Сейчас на фабрике трудятся 80 человек. Все они жители городского округа Воскресенск.