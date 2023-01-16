Подмосковье 16 января 2023, 10:43 Продуктовый склад создал 280 новых рабочих мест в Пушкино

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Четвертый корпус производственно-складского комплекса «РУСИЧ Холмогоры» заработал в Пушкино. На нем смогут трудоустроиться 280 человек, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

На складе площадью более 40 тысяч квадратных метров оборудовали складские, административные и технические помещения. В одном из блоков будут принимать и выдавать товарные партии сухих продуктов и алкоголя, в другом — хранить мясо, фрукты и овощи. Помещения оборудовали современной техникой. На территории оборудовали парковку для грузовых и легковых автомобилей.

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Среди арендаторов комплекса — компании «Спортмастер», 3Logic, «СберЛогистика», DNS, «Атак» и другие. В проект инвестировали 2,2 миллиарда рублей.

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