Подмосковье 27 июля 2023, 15:36 Продуктовый магазин за 110 миллионов рублей построят в Дмитрове Министерство жилищной политики Московской области

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На Луговой улице в Дмитрове построят продуктовый магазин. В проект вложат 110 миллионов рублей. Соответствующее разрешение выдало министерство жилищной политики Московской области.

Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель. Площадь объекта составит 942 квадратных метра.

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В здании обустроят торговый зал, комнату для персонала, технические и вспомогательные помещения. В проект включили парковку и вход для людей с ограниченными возможностями.

На предприятии создадут 12 рабочих мест.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству. Подать заявку на услугу можно на сайтах css@mosreg.ru и css-mosreg.online или по телефону: 8(498) 602-00-00. Учреждение оказывает все услуги бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в регионе.

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