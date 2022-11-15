Подмосковье 15 ноября 2022, 18:14 Продуктовый магазин в поселке Дорохово под Рузой обеспечили электроснабжением

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Почти 300 метров воздушной линии электропередачи протянули энергетики для того, чтобы обеспечить энергией продуктовый магазин в деревне Дорохово Рузского округа. Работы выполнили специалисты компании «Россети Московский регион».

Для подключения объекта энергетики проложили 280 метров воздушной линии 0,4 кВ, установили оборудование с защитой устройств от влаги и автоматическим выключателем. Магазин, который находится в шаговой доступности от жилого района и железнодорожной станции «Дорохово», обеспечен надежным энергоснабжением.

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Подать заявку на техническое присоединения можно онлайн на портале rossetimr.ru. Для этого нужно зарегистрироваться в «Личном кабинете» и приложить к заявке копии нужных документов.

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Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что в 2022 году сроки технологического присоединения к электросетям в Подмосковье сократились почти втрое. Еще несколько лет назад эта работа проходила в пять этапов и занимала 218 дней. После поручения губернатора Андрея Воробьева в регионе оптимизировали процесс и дело стало двигаться намного быстрее. Уже в 2021 году срок подключения составлял 78 дней, а сейчас процедура ускорилась еще на два дня.

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