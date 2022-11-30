Подмосковье 30 ноября 2022, 10:41 Продуктовый магазин на Большой улице в Чехове создаст новые рабочие места

Читать 360tv в

Продуктовый магазин построят на Большой улице в Чехове. Проект получил разрешение на строительство от Минжилполитики региона. В нем смогут трудоустроиться шесть человек.

На территории магазина обустроят парковку, зону загрузки и выгрузки и место отдыха для сотрудников. Также там проведут благоустройство и озеленение, установят велопарковки и информационную стелу. Строительство планируют завершить за девять месяцев. В проект вложат 32 миллиона рублей.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды. Напитки «Святой источник» будут продавать в России и экспортировать.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».