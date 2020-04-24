    24 апреля 2020, 17:04

    Продуктовый магазин был далеко от дома — теперь приезжает сам. Как помогли жителям деревни под Серпуховом

    Анастасия Аброськина, Мария Филиппова

    Когда до ближайшего к дому магазина не один километр, покупка даже товаров первой необходимости становится проблемой. Она была хорошо знакома жителям деревни Карагашино под Серпуховом. Однако найти решение им помогли предприниматели.
    Продуктовый магазин был далеко от дома — теперь приезжает сам. Как помогли жителям деревни под Серпуховом | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Теперь каждый день к жителям приезжает магазин на колесах. Это идея местных предпринимателей.

    Больше всего в деревне пенсионеров. Добираться было тяжело, а во время пандемии особенно опасно.

    «У нас здесь, в Серпуховском округе, полно деревень, однако мы ездим в основном по таким глухим, где нет магазинов, где люди не могут самостоятельно доехать купить продукты. Помогаем», — объяснила продавец Наталья Кочкина.

    Ассортимент жители знают наизусть, а недостающие товары и заказать можно. Уже из Каргашина фургончик отправляется в соседние Липицы. Там он тоже пользуется большим спросом.

    Все подробности — в репортаже «360».