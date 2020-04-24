Когда до ближайшего к дому магазина не один километр, покупка даже товаров первой необходимости становится проблемой. Она была хорошо знакома жителям деревни Карагашино под Серпуховом. Однако найти решение им помогли предприниматели.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь каждый день к жителям приезжает магазин на колесах. Это идея местных предпринимателей.

Больше всего в деревне пенсионеров. Добираться было тяжело, а во время пандемии особенно опасно.

«У нас здесь, в Серпуховском округе, полно деревень, однако мы ездим в основном по таким глухим, где нет магазинов, где люди не могут самостоятельно доехать купить продукты. Помогаем», — объяснила продавец Наталья Кочкина.

Ассортимент жители знают наизусть, а недостающие товары и заказать можно. Уже из Каргашина фургончик отправляется в соседние Липицы. Там он тоже пользуется большим спросом.

Все подробности — в репортаже «360».