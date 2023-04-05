05 апреля 2023, 10:46
Продуктовый гипермаркет Selgros отметил 15-летие в Котельниках
Продуктовый гипермаркет Selgros отметил 15-летие в Котельниках. Именно здесь в 2008 году открыли первый магазин сети.
Всего в Московской области работает 11 магазинов сети. В каждом есть собственные цеха, пекарни и кулинарии.
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«В этом году нам исполняется 15 лет. Нам очень приятно, что штат сотрудников гипермаркета состоит на 80% из жителей города Котельники, которые в этом году празднуют с нами юбилей», — рассказал управляющий гипермаркетом Selgros в Котельниках Максим Солдатов.
Многие сотрудники гипермаркета работают с самого открытия. Среди них — Татьяна Самойлова. Раньше она обслуживала покупателей на кассе, а сейчас стала руководителем рыбного отдела.
«Я редко хожу в другие магазины. <…> Здесь меня устраивает выкладка, устраивают цены, устраивает отношение нашего дружного коллектива», — поделилась Татьяна.
Продукцию гипермаркета оценил и глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин. Администрация активно поддерживает развитие бизнеса в округе.
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