Подмосковье 05 апреля 2023, 10:46 Продуктовый гипермаркет Selgros отметил 15-летие в Котельниках

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Продуктовый гипермаркет Selgros отметил 15-летие в Котельниках. Именно здесь в 2008 году открыли первый магазин сети.

Всего в Московской области работает 11 магазинов сети. В каждом есть собственные цеха, пекарни и кулинарии.

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«В этом году нам исполняется 15 лет. Нам очень приятно, что штат сотрудников гипермаркета состоит на 80% из жителей города Котельники, которые в этом году празднуют с нами юбилей», — рассказал управляющий гипермаркетом Selgros в Котельниках Максим Солдатов.

Многие сотрудники гипермаркета работают с самого открытия. Среди них — Татьяна Самойлова. Раньше она обслуживала покупателей на кассе, а сейчас стала руководителем рыбного отдела.

«Я редко хожу в другие магазины. <…> Здесь меня устраивает выкладка, устраивают цены, устраивает отношение нашего дружного коллектива», — поделилась Татьяна.

Продукцию гипермаркета оценил и глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин. Администрация активно поддерживает развитие бизнеса в округе.

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