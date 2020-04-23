Продуктовые наборы от губернатора продолжают доставлять жителям Подмосковья

«Помочь людям старшего поколения в период пандемии — очень важно. В моем списке адрес Татьяны Сергеевны — двенадцатый. Мы передали ей губернаторский продуктовый набор, в который входят самые необходимые продукты питания, в том числе молоко, крупы, консервы, печенье», — рассказал Евгений Горбатов.

Он добавил, что вместе с коллегами они также закупают необходимое продовольствие, формируют наборы и развозят людям пожилого возраста, малоимущим и многодетным семьям.

«Первый раз за время пандемии новой коронавирусной инфекции мне привезли такой подарок, я не ожидала. Благодарю Евгения Викторовича и руководство области. Теперь будет спокойнее в период самоизоляции — запас основных продуктов хороший», — сказала Татьяна Демина.

Продуктовые наборы жителям города привозят волонтеры. Кроме того, в доставке задействованы также представители администрации, городского Совета депутатов и сотрудники балашихинских предприятий. В том числе, за помощью можно обратиться самостоятельно, в городе работают номера телефонов горячей линии управления социальной защиты населения: 8 (495) 521-78-90 и 8 (495) 529-16-74.