    23 апреля 2020, 22:10

    Продуктовые наборы от губернатора продолжают доставлять жителям Подмосковья

    Анастасия Максимовских

    Жительнице микрорайона Купавна Балашихи вручили продовольственный набор от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Данные меры поддержки оказываются на территории Подмосковья на время действия режима повышенной готовности. Продуктовый набор пенсионерке привез гендиректор компании «Норэнс Групп» Евгений Горбатов.
    Продуктовые наборы от губернатора продолжают доставлять жителям Подмосковья

    «Помочь людям старшего поколения в период пандемии — очень важно. В моем списке адрес Татьяны Сергеевны — двенадцатый. Мы передали ей губернаторский продуктовый набор, в который входят самые необходимые продукты питания, в том числе молоко, крупы, консервы, печенье», — рассказал Евгений Горбатов.

    Он добавил, что вместе с коллегами они также закупают необходимое продовольствие, формируют наборы и развозят людям пожилого возраста, малоимущим и многодетным семьям.

    «Первый раз за время пандемии новой коронавирусной инфекции мне привезли такой подарок, я не ожидала. Благодарю Евгения Викторовича и руководство области. Теперь будет спокойнее в период самоизоляции — запас основных продуктов хороший», — сказала Татьяна Демина.

    Продуктовые наборы жителям города привозят волонтеры. Кроме того, в доставке задействованы также представители администрации, городского Совета депутатов и сотрудники балашихинских предприятий. В том числе, за помощью можно обратиться самостоятельно, в городе работают номера телефонов горячей линии управления социальной защиты населения: 8 (495) 521-78-90 и 8 (495) 529-16-74.