Продолжение сериала «Земский доктор» снимут в Лосино-Петровском

Безупречная природа, торфяное озеро и проселочные дороги городского округа Лосино-Петровский не оставили равнодушным режиссера сериала «Земский доктор. Восемь лет спустя» Анатолия Артамонова. Здесь будет снято несколько сцен для фильма.

«По идее, это должны быть дикие леса. И здесь много таких объектов, которые подходят. Художники выбрали эти объекты, посмотрели, предложили, и мы их утвердили», — рассказал режиссер.

Премьера многосерийного фильма «Земский доктор. Восемь лет спустя» состоится на телеканале «Россия».

В продолжении популярного сериала земский доктор Ольга Самойлова (Ольга Будина) продолжит спасать жизни, воспитывать детей и разбираться в сложностях своей личной жизни. Неожиданно выясняются новые подробности несчастного случая, в котором погиб муж Ольги: ДТП было инсценировано, а на самом деле его убили. Заказчики и убийца до сих пор на свободе, на их счету целая серия подобных преступлений. Опасное расследование ставит под угрозу всю семью Ольги Самойловой. Ей предстоит пройти через множество испытаний, прежде чем вновь обрести любовь и веру в то, что она сможет быть счастлива.