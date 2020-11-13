Продленка для подмосковных школьников появилась в Московской губернской библиотеке

В Московской губернской библиотеке в Королеве появилась продленка для подмосковных школьников. Ее организовали в рамках нового проекта «Библиопродленка». Об этом рассказали в пресс-службе организации.

«Библиопродленка» почти не отличается от школьной, только она намного интереснее. Для ребят в библиотеке подготовили специальное место для выполнения домашней работы, общения со сверстниками и отдыха.

Для ребят будут организовывать познавательные игры и развивающие занятия. Со школьниками будут заниматься опытные специалисты.

Программа «Библиопродленки» рассчитана на один час активного творческого отдыха после уроков.

Школьники будут соревноваться в логике, догадливости и знаниях. Для тех, кому нравится творить, организуют мастер-классы. А всем, кому нужна помощь с домашним заданием, обязательно помогут.

Все мероприятия продленки нацелены на то, чтобы переключить внимание детей и дать им возможность отдохнуть от строгости школьных занятий.

На «Библиопродленке» ребята зарядятся хорошим настроением, пообщаются со сверстниками и узнают много нового.

Библиотекари и специалисты по работе с детьми помогут гостям не только отдохнуть после школы и подружиться с книгами, но и узнать что-то новое о своем городе или крае и самой библиотеке.

Губернская библиотека в Королеве уже ждет ребят на «Библиопродленку» со вторника по пятницу, в 14:00.