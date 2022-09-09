Продление социальных карт многодетных семей упростили в Подмосковье | 360°

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Продление социальных карт многодетных семей упростили в Подмосковье

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Продление социальных карт для многодетных оптимизировали в Подмосковье. Теперь для этого не нужно подавать заявление всем членам семьи — достаточно обратиться в ближайший МФЦ. Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По словам вице-губернатора, сейчас в области проживает почти 100 тысяч многодетных семей. Теперь они смогут быстрее продлевать социальные карты.

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«Раньше для продления действия соцкарты необходимо было подавать заявление всем членам многодетной семьи — это было долго и неудобно. Сейчас для этого семье достаточно обратиться в ближайший МФЦ к сотруднику соцзащиты, где карту перекодируют за несколько минут», — отметила она.

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Соцкарта дает возможность получать скидки в аптеках и торговых сетях, а также пользоваться бесплатным проездом. Ежегодно ее получают свыше 60 тысяч человек.

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Семья

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