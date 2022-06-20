Продление налоговой льготы для инвесторов рассмотрят в Подмосковье

На заседании Московской областной думы будет рассмотрено увеличение льгот для инвесторов, которые собираются строить объекты дороже 50 миллионов рублей. Например, депутаты предлагают освободить инвесторов от уплаты налога на имущество на первых пять налоговых периодов с того момента, как объект будет поставлен на учет.

Кроме того, собираются ввести еще одну льготу: расширить действие послаблений на объекты, которые были поставлены на учет с 1 января 2018 года.

На текущий момент для предпринимателей действуют немного другие временные рамки. Освобождение от налога на имущество охватывает только первые четыре года после постановки на учет. Кроме того, снижается налог на прибыль на это же время.

Как отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, новые меры, если они будут приняты, позволят расширить действие льготы на тех инвесторов, для которых ее срок истекает уже в этом году. Предположительно, воспользоваться новыми правилами смогут как минимум 56 организаций на территории Подмосковья.