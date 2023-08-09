Подмосковье 09 августа 2023, 17:39 Продажу свыше 170 тонн фальсифицированных продуктов пресекли в Подмосковье Unsplash

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Реализацию свыше 170 тонн фальсифицированной продукции предотвратили в Подмосковье с начала года. Сотрудники Минсельхозпрода Подмосковья закрыли 32 площадки, где продавали поддельные товары.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в реализацию не допустили около 160 тонн сыра и сливочного масла, 12 тонн масла и мяса продуктов и 13 килограммов меда.

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«Площадки, все мошенники пытаются реализовать фальсификат, регулярно выявляют и закрывают, а уполномоченных лиц таких предприятий блокируют в наших системах», — сказал он.

Выявленные площадке находились в Лобне, Домодедово, Мытищи их, Химках и других округах. Он нарушениях рассказали Россельхознадзору, ФНС и МВД. Эту работу в регионе планирует продолжить.

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