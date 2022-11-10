Подмосковье 10 ноября 2022, 15:54 Продажу газовых зажигалок и баллончиков подросткам запретят в Подмосковье с 2023 года Unsplash

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Мособлдума приняла Закон о запрете продажи подросткам товаров, содержащих газ. С 1 марта 2023 года дети не смогут больше покупать зажигалки, баллончики и другие предметы.

«Законодательное регулирование возрастных ограничений розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, крайне необходимо», — считает председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Это связано с распространением сниффинга в подростковой среде, то есть вдыхания сжиженного газа. При этом средства для пагубной привычки дети приобретали совершенно легально. Такой газ, например, используется в баллончиках для заправки зажигалок или газовых плит.

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В 1 марта 2023 года в Подмосковье вводится запрет на продажу несовершеннолетним этих товаров. Покупать газовые баллончики для последующей передачи их несовершеннолетним также запрещено.

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Председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы Сергей Керселян отметил, что сниффинг крайне опасен для здоровья и жизни. Он вызывает хроническое отравление организма, формирует психическую и физическую зависимость, может привести к аритмии и остановке сердца.

Размеры штрафов за нарушение нового закона будут рассмотрены Мособлдумой на одном из ближайших заседаний.

Планируется также, что с марта 2023 года в Подмосковье вступит в силу закон о регистрации домашних животных и правилах их выгула. 15 ноября в подмосковной думе пройдет дополнительное общественное слушание на этот счет.