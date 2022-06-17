Продажу билета за наличные в общественном транспорте Подмосковья запретят с 18 июня

Завтра вступает в силу закон Московской области об отмене проезда в общественном транспорте региона за наличные. Оплатить проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах можно будет только банковской, транспортной или социальной картой.

Безналичная оплата проезда сокращает время посадки пассажиров. Кроме того, она позволяет пассажирам сэкономить до 35% на поездках ежемесячно при постоянном пользовании транспортных карт.

Для водителей отказ от наличных — это шаг к большей безопасности движения.

Прием денег во время управления транспортом затруднял работу водителей.

Ежедневно автобусами Подмосковья пользуется порядка двух миллионов человек.

98% пассажиров оплачивают проезд безналичным способом, и только 2% пассажиров платят за проезд наличными. Чаще всего наличными оплачивают проезд пассажиры, которые редко пользуются общественным транспортом — автомобилисты, путешественники, а также льготники, которые не пользуются правом бесплатного проезда или редко пользуются общественным транспортом.

В общественном транспорте региона все транспортные средства оборудованы стационарными валидаторами или мобильными терминалами для приема банковских, транспортных и социальных карт. В подмосковных городах на вокзалах, станциях и в местах массового притяжения для удобства пассажиров увеличили число точек продаж карт «Стрелка» и «Тройка». Теперь их 1,4 тысячи. Приобрести карты «Стрелка» и «Тройка» можно на автовокзалах, автостанциях и на железнодорожных станциях.

В настоящее время порядка 50 волонтеров ежедневно рассказывают гражданам о новых правилах приема оплаты, местах покупки карт и способах пополнения баланса.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»