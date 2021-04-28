Продажу алкоголя в Подмосковье не будут запрещать на майских праздниках

В Подмосковье не будут дополнительно ограничивать продажу алкоголя на майских праздниках. Об этом сообщил начальник управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин.

«Я вам сразу могу сказать, что таких ограничений, которые рекомендованы будут со стороны правоохранительных органов, нет. Рекомендовано в традиционных местах проведения массовых мероприятий в день их проведения на прилегающей территории», — сказал Стрыгин, его процитировал ТАСС.

По словам Стрыгина, никаких других рекомендаций от подмосковных властей МВД не получало.

В то же время он напомнил, что полиция всегда рекомендует ограничивать продажу алкоголя во время массовых мероприятий.

Слухи о том, что продажу алкоголя в Подмосковье запретят совсем, Стрыгин назвал уткой.

Между тем уже несколько регионов действительно ограничили продажу алкоголя на майских праздниках. Купить спиртное в течение всех длинных выходных нельзя будет в Кызыле. Ограничения также будут действовать в Волгограде и Пермском крае.