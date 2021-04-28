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    28 апреля 2021, 16:00

    Продажу алкоголя в Подмосковье не будут запрещать на майских праздниках

    Юлия Булыгина

    В Подмосковье не будут дополнительно ограничивать продажу алкоголя на майских праздниках. Об этом сообщил начальник управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин.

    Продажу алкоголя в Подмосковье не будут запрещать на майских праздниках

    «Я вам сразу могу сказать, что таких ограничений, которые рекомендованы будут со стороны правоохранительных органов, нет. Рекомендовано в традиционных местах проведения массовых мероприятий в день их проведения на прилегающей территории», — сказал Стрыгин, его процитировал ТАСС.

    По словам Стрыгина, никаких других рекомендаций от подмосковных властей МВД не получало.

    В то же время он напомнил, что полиция всегда рекомендует ограничивать продажу алкоголя во время массовых мероприятий.

    Слухи о том, что продажу алкоголя в Подмосковье запретят совсем, Стрыгин назвал уткой.

    Между тем уже несколько регионов действительно ограничили продажу алкоголя на майских праздниках. Купить спиртное в течение всех длинных выходных нельзя будет в Кызыле. Ограничения также будут действовать в Волгограде и Пермском крае.